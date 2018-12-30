30 Декабря 2018
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Происшествия Сибирский ФО

В Новосибирской области в лобовом столкновении легковушек погибли двое детей и водитель

ДТП со смертельным исходом произошло в воскресенье днем в Карасукском районе Новосибирской области. По данным ГУ МВД России по региону, на 375 км трассы К-17Р автомобиль ВАЗ-2109, ехавший в сторону Карасука, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Nissan Patrol.

"В результате ДТП погибли водитель и двое несовершеннолетних пассажиров ВАЗа 3 и 15 лет. Водитель и двое пассажиров Nissan - женщина и 3-летний ребенок - доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести", - сообщили Накануне.RU  в пресс-службе полицейского главка.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Ввиду неблагоприятных погодных условий и возросшего автомобильного трафика на трассах сотрудники полиции обращаются к автовладельцам с просьбой быть предельно осторожными за рулем и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

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В Новосибирской области в лобовом столкновении легковушек погибли двое детей и водитель

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Теги: дтп со смертельным исходом, погибшие, пострадавшие, дети, лобовое столкновение



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