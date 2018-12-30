30 Декабря 2018
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Происшествия За рубежом

"Мисс Африка" загорелась на сцене во время церемонии награждения

Опасный курьез произошел на церемонии награждения конкурса красоты "Мисс Африка 2018".

На сцену вызвали финалисток и объявили, что победительницей становится "Мисс Конго". 24-летняя красавица от счастья начала плакать и тут же обниматься со своей предшественницей, вручавшей ей корону. В этот момент искра от салюта, устроенного в честь победительницы, попала на голову королевы красоты. Загорелись ее волосы. На помощь оперативно пришли ведущие.

Интересно, что в сети уже появилось видео, в котором "Мисс Африка" с короной на голове благодарит своих поклонников. На этих кадрах совсем не видно, что у нее буквально только что горели волосы – укладка идеальна. Из этого некоторые пользователи сделали вывод, что на девушке был парик.

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"Мисс Африка" загорелась на сцене во время церемонии награждения

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Теги: волосы, парик, конкурс красоты



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