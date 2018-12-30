30 Декабря 2018
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Экономика В России Украина

"Нафтогаз" озвучил размер претензий к России: миллиарды долларов и акции "Северного потока"

Украинское издание "Экономическая правда" опубликовало статью главы правления "Нафтогаза Украины" Андрея Коболева, в которой он подсчитывает сумму финансовых претензий к России и "Газпрому". Эти деньги "Нафтогаз" пытается взыскать с российской стороны в различных судах.

В Стокгольме в арбитражном суде украинская компания выиграла дело у "Газпрома" и хочет взыскать $2,1 млрд. Более того: в качестве компенсаций "Нафтогаз" собирается арестовать активы "Газпрома" в Европе. Например, акции компаний, владеющих "Северными потоками" и "Голубым потоком".

Также "Нафтогаз" в уходящем году подал в суд и требует от "Газпрома" пересмотра тарифов на транзит газа в 2018-2019 годах, а также компенсации "недоимок" в размере $11,6 млрд.

Еще один суд связан с "захватом" активов "Нафтогаза" в Крыму. Украинская сторона оценила свои убытки в более чем $5 млрд.  

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"Нафтогаз" озвучил размер претензий к России: миллиарды долларов и акции "Северного потока"

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Теги: нафтогаз украины, газпром, арбитраж



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