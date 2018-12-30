Лукашенко подарил Путину на Новый год картошку, сало и елочный шар

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт рассказала, какие подарки к Новому году сделал Александр Лукашенко главам стран СНГ и, в частности, Владимиру Путину.

В эфире программы "Макаенка, 9" (телеканал "Беларусь 1") Эйсмонт сказала, что президентам достались эксклюзивные елочные шары ручной работы, эскизы которых утверждал сам Лукашенко. Их вручили на встрече лидеров Содружества 6 декабря в Санкт-Петербурге.

Пресс-секретарь главы Белоруссии также рассказала, что зарубежных лидеров Александр Лукашенко угощает эксклюзивными сладостями, сделанными по президентскому спецзаказу, продуктами со своего подворья. Например, российскому лидеру Владимиру Путину глава белорусского государства презентовал сало и несколько элитных сортов картофеля, причем каждый из них предназначается для готовки конкретных блюд: один - для драников, другой - для пюре, третий - для запекания и т.д. Как пояснила Наталья Эйсмонт, российский лидер сам попросил об этих подарках, отвечая на вопрос белорусского президента, что ему еще подарить к Новому году. По ее словам, Владимир Путин любит вкусное сало.

Напомним, за последнее время Лукашенко и Путин провели несколько раундов переговоров, последний из них состоялся накануне в Москве. Обсуждались "актуальные вопросы двухстороннего сотрудничества", в том числе непростые темы экономики в сфере ТЭК. В начале вчерашней встречи двух лидеров Лукашенко сказал: "Я также хочу поздравить Вас с Новым годом, россиян, наших братьев, с этим желанным праздником, самым желанным праздником. Я знаю, Вы любите этот праздник, я также с уважением к этому отношусь. Поэтому Вас поздравляю, Ваших родных, близких и россиян с этим праздником".