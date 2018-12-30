На Камчатке пеплопад: выброс произошел на вулкане Шивелуч

В окрестностях поселка Ключи На Камчатке зафиксировано незначительное выпадение пепла, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.

"Незначительное выпадение пепла зафиксировано в окрестностях поселка Ключи Усть-Камчатского района днем 30 декабря 2018 г. Угроза жизнедеятельности населения отсутствует. Продолжения пеплопада не наблюдается", - сообщили в ведомстве.

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), выпадение пепла в населенном пункте произошло в результате пеплового выброса на вулкане Шивелуч.

По оценке специалистов, не исключена вероятность выпадения пепла в окрестностях населенных пунктов Майское, Козыревск и Усть-Камчатск.

Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп в районе вулкана не зарегистрировано.