Катар перешел на газ. Эксперты объяснили решение Дохи о выходе из картеля

Катар накануне встречи ОПЕК+ в Вене заявил о намерении покинуть организацию с 2019 г. По словам профильного министра, страна хочет сосредоточиться на добыче газа и развитии СПГ-направления. Решение Катара - имиджевое и не повлияет ни на рынок нефти (что уже демонстрируют котировки), ни на грядущее решение картеля об ограничении добычи, уверены эксперты Накануне.RU.

Катар хочет увеличить производство СПГ с 77 млн т до 110 млн т в год в ближайшее время, объяснил решение о выходе из картеля министр энергетики Катара Саад аль-Кааби. Однако членство в ОПЕК и сейчас никак не снижает возможности государства по развитию газодобычи, отмечает гендиректор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

"Для Катара это, скорее, имиджевый ход: страна хочет называться не нефтедобытчиком, а лидером по производству СПГ. И эта переориентация связана с выходом из ОПЕК. Если бы у Катара была возможность создать организацию импортеров газа, он бы уже это сделал, но глобального рынка газа не существует", - рассказал Накануне.RU Пикин.

Выход Катара из ОПЕК не окажет существенного влияния на динамику рынка энергоносителей, считает главный аналитик "Промсвязьбанка" Богдан Зварич. Страна занимала 11 место по добыче в ОПЕК, с объемом в 610 тыс. баррелей, что составляет лишь 1,8% от общей добычи ОПЕК.

"Возможности по наращиванию добычи у Катара тоже невелики – можно ожидать рост добычи до 650-700 тыс. баррелей в сутки, что добавит порядка 0,8% к общемировой добыче. В результате мы ожидаем лишь минимального влияния данного фактора на рынок энергоносителей", - рассказал он Накануне.RU.

Движущим фактором в текущий момент выступает ожидание снижения добычи в рамках ОПЕК+, договоренность о чем, скорее всего, будет достигнута в конце текущей недели, добавляет аналитик. "Именно этот фактор оказывает существенную поддержку рынку энергоносителей, что привело к сильному росту нефти марки Brent, которая смогла подняться выше $62 за баррель", - отмечает он.

После выхода из ОПЕК квота страны-участницы исключается из общего объема, но поскольку Катар сохранит свое присутствие на рынке нефти, его выход не отразится на планируемых объемах сокращения добычи странами-участницами. По мнению Пикина, Катар может по-прежнему работать вместе с картелем в рамках сделки ОПЕК+.

"Ничто не мешает Катару поддержать сделку, но на сегодняшний день объем ограничений по государству - несколько десятков тыс. баррелей - это мизерный объем в рамках картеля. Примет государство участие в сделке или нет - объем добычи существенно не изменится", - говорит Пикин.

Напомним, заседание ОПЕК+, на котором участники будут обсуждать ограничения добычи нефти, состоится 6-7 декабря в Вене.