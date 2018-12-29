Василий Кикнадзе назначен гендиректором ФК "Локомотив"

Василий Кикнадзе назначен новым гендиректором ФК "Локомотив", сообщили Накануне.RU в пресс-службе футбольного клуба.

"Совет директоров принял решение о том, что дальнейшее развитие клуба будет поручено новому генеральном директору - Василию Александровичу Кикнадзе, который с 2013 года является членом Совета директоров", - говорится в сообщении.

На заседании Совета директоров "Локомотива" было принято решение о прекращении сотрудничества с генеральным директором Ильей Геркусом. Совет поблагодарил его за "весомый вклад в завоевание командой клуба титулов Чемпиона и обладателя Кубка России".