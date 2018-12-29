Бывший чиновник Минобороны предстанет перед судом по делу о взяточничестве

Уголовное дело о покушении на получение взятки в отношении бывшего чиновника Минобороны РФ направлено в суд, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Главной военной прокуратуры.

"В Московской городской военной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника ФГКУ "Центральное территориальное управление имущественных отношений" Министерства обороны Российской Федерации. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

Вместе с бывший чиновников перед судом также предстанет его посредница - жительница Москвы.

Отмечается, что с апреля 2017 года по 28 февраля 2018 года руководитель учреждения требовал от представителя ООО "Городское Строительство и Хозяйство" передать ему через посредника 15,1 млн рублей за заключение договора мены объектов недвижимости, принадлежащих этой фирме и Минобороны России.

Дело будет рассматриваться в Московском гарнизонном военном суде.