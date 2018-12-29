Губернатор Иркутской области попал в поле зрения правоохранителей из-за незаконной охоты на медведя

Возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты на медведя, на причастность к этому проверяется губернатор Иркутской области Сергей Левченко, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Ранее прокуратура Иркутской области провела проверку соблюдения законодательства о животном мире. Материалы проверки ведомство направило в органы дознания, которые возбудили уголовное дело. Его будет расследовать СО МО МВД России "Тулунский".

"Органом следствия также проверяются сведения о причастности к совершению преступления губернатора Иркутской области Сергея Левченко", - говорится в сообщении.

По данным ГП, днем 5 января 2017 года неизвестные осуществили незаконную охоту, в ходе которой добыли медведя и иных диких животных, однако разрешительных документов на проведение охоты у них не было. "Кроме того, ими нарушен приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации "Об утверждении правил охоты", которым устанавливается период охоты. Указанными действиями злоумышленниками был причинен ущерб на общую сумму более 90 тыс. рублей", - отмечает ведомство.

Как сообщало Накануне.RU, осенью текущего года следствию были направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании по статье "незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". Поводом стал размещенный в Сети видеоролик охоты на медведя, с использованием огнестрельного оружия, группы лиц, среди которых находился глава Иркутской области Сергей Левченко.