В Роскомнадзоре предупредили о сокращении сроков удаления запрещенной информации с интернет-страниц

В России сократились сроки удаления интернет-страниц с запрещенной законодательством РФ информацией - теперь владельцы сайтов обязаны это сделать в течение одних суток, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Роскомнадзора.

"Так, с момента получения от Роскомнадзора уведомления о включении доменного имени и (или) указателя страницы сайта в Единый реестр запрещенной информации провайдер хостинга обязан незамедлительно проинформировать об этом обслуживаемого им владельца сайта и в течение суток принять меры по ограничению доступа к запрещенной информации", - говорится в сообщении.

Если информация будет удалена, интернет-страница будет исключена из Единого реестра в течение трех дней.

Новые требования относятся в том числе к информации, склоняющей несовершеннолетних к совершению противоправных действий, представляющих опасность для их жизни (АУЕ, "колумбайн" или "скулшутинг", "зацепиг" и "руфинг").