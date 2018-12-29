"КамАЗ" отпускает сотрудников в корпоративный отпуск до 22 января

"КамАЗ" останавливает работу на новогодние праздники, а также корпоративных отпуск, который продлится до 22 января, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

"Сегодня на "КАМАЗе" - последний рабочий день в этом году. С завтрашнего дня у них начинаются новогодние праздники, которые плавно перейдут в корпоративный оплачиваемый отпуск, который продлится с 9 по 22 января", - говорится в сообщении.

В штатном режиме во время отпуска продолжат работать ремонтные и сервисные службы, следящие за сохранностью и работоспособностью оборудования, жизнеобеспечением зданий и сооружений, а также часть персонала, занятого составлением и предоставлением бухгалтерской, налоговой и иной отчётности. Также будут трудиться сотрудники, занятые реализацией автотехники "КамАЗ".

Отмечается, что завод традиционно отправляет свой персонал в корпоративный отпуск два раза в год – зимой сразу после новогодних праздников и летом.