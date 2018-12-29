Регионы УрФО вошли в "Золотую двадцатку" национального туристического рейтинга

Свердловская, Челябинская и Тюменская области и Пермский край вошли в "золотую двадцатку" национального туристического рейтинга привлекательности российских регионов, сообщили Накануне.RU в центре информационных коммуникаций "Рейтинг".

"Яркий, успешный и неповторимый Чемпионат мира по футболу, прошедший этим летом, вновь дал почувствовать россиянам гордость за страну и предоставил отличную возможность продемонстрировать иностранным гостям исконно-русское гостеприимство, современную, благоустроенную и доброжелательную Россию", - пишут составители рейтинга.

Свердловская область, которая также принимала мундиаль, заняла седьмое место в национальном туристическом рейтинге.

Этому поспособствало и проведение международных деловых мероприятий в столице Урала: выставки "Иннопром", строительного форума 100+ и других.

По оценке национального конгресс-бюро, которое занимается продвижением событийного потенциала регионов на международном уровне, Екатеринбург входит в число российских городов с наибольшим потенциалом для проведения мероприятий различного уровня.

Пермский край занял 14 строчку рейтинга. По словам гендиректора фирмы международного туризма "Валида" Елены Шперкиной, в уходящем году событием стал национальный проект "Императорский маршрут", объединивший сразу 10 регионов, связанных с жизнью и гибелью семьи Николая II.

"Хочу отметить Пермский край с удачным симбиозом нового турмаршрута и события международного уровня. Это Дягилевский фестиваль и турпродукт "Дягилев-тур" по местам жизни знаменитого импресарио. Это сотрудничество позволило увеличить поток организованных и самостоятельных туристов не только из России, но и из зарубежных стран", - заметила Елена Шперкина.

Следом расположилась Челябинская область (15 место).

Тюменская область впервые вошла в двадцатку национального рейтинга, заняв 19 место.

"Тюменская область, активно развивающая свои туристические маршруты, в том числе связанные с историей императорской семьи Николая II, уникальные "нефтяные" маршруты, грамотно продвигающая свою сибирскую жемчужину – Тобольск с его знаменитым кремлем, – впервые вошла в "золотую двадцатку" лидеров рейтинга", - отмечают составители рейтинга.

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра вошел в число регионов с условным названием "Крепкие профи", заняв 42 место в рейтинге.

"Резко прибавил в рейтинге Ханты-Мансийский автономный округ. Во всей видимости, проект "Новогодняя столица" дал хороший импульс региону развивать и продвигать свои туристические возможности", - прокомментировали аналитики.

В той же группе на 67 месте – Курганская область.

Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в третью группу рейтинга с условным названием "Начальный уровень". Регион расположился на 78 строчке.

Самые высокие показатели – у Москвы, Краснодарского края, Московской области, Санкт-Петербурга и Крыма.