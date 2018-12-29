29 Декабря 2018
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Общество Курганская область

Путин и Медведев поздравили зауральцев с наступающим Новым годом

Глава Курганской области Вадим Шумков получил в свой адрес несколько поздравительных писем, в том числе, от президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе врио губернатора, глава государства отметил: "Эти светлые, всеми любимые праздники согревают нас теплом домашнего очага, дарят радость общения с родными и близкими, надежды на добрые перемены".

Путин пожелал, чтобы 2019 год для зауральцев стал успешным, принес мир, благополучие и взаимопонимание.

Дмитрий Медведев написал, что начало Нового года - это начало нового этапа в жизни каждого человека.

"Нас объединяет стремление сделать Россию сильной и современной. Страной счастливых и благополучных людей. И я верю, что вместе мы осуществим намеченные планы", - добавил премьер-министр.

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Путин и Медведев поздравили зауральцев с наступающим Новым годом

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Теги: Новый год, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, поздравление, Зауралье



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