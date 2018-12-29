29 Декабря 2018
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США уводят активы из-под носа Кремля

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Политика В России За рубежом

Путин и Меркель обсудили планы США вывести войска из Сирии

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор.

Они обсудили планы США по выводу войска из Сирии, а также решение конфликта в арабской республике с помощью четырехстороннего саммита в Стамбуле. По словам российского лидера, проведенная странами-гарантами Астанинского процесса работа по формированию списка членов Конституционного Комитета создает условия для достижения долгосрочного и надежного урегулирования в Сирии.

Также лидеры двух стран обменялись мнениями по ситуации в Керченском проливе. Канцлер поприветствовала достигнутую договоренность о "новогоднем" перемирии на востоке Украины. Она также призвала отпустить задержанных украинских моряков.

Кроме того, Путин и Меркель поздравили друг друга с наступающим Новым годом, сообщает РИА "Новости".

Напомним, с 29 декабря в Донбассе вводится новый "режим тишины". Об этом договорились республики Донбасса и Украина в ходе видеоконференции, заявил официальный представитель ДНР в подгруппе по вопросам безопасности Алексей Никоноров.

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Путин и Меркель обсудили планы США вывести войска из Сирии

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Теги: Мутин, Меркель, Сирия



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