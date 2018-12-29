Теракт в Египте: есть погибшие

Взрыв туристического автобуса произошел в районе пирамид Гизы в Египте.

Граждане России в результате теракта не пострадали. "По предварительным данным, среди жертв взрыва российских граждан нет", — заявили в дипмиссии.

Автобус подорвали с помощью взрывного устройства, размещенного у дороги. Погибли двое граждан Вьетнама, еще 10 туристов из этой страны получили травмы. Также среди пострадавших двое египтян.

Перед католическим Рождеством в стране усилили меры безопасности в госучреждениях, сообщает РБК.