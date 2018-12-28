В Китае прошли испытания третьего лайнера С-919

В КНР совершил испытательный полёт уже третий лайнер китайской разработки С-919.

Как сообщает Sina.com, в ходе испытаний, прошедших в шанхайском аэропорту Пудун, проверялась работа двигателей. Лайнер провёл в воздухе 1 час 38 минут. На его борту, помимо двух лётчиков-испытателей, находились трое бортинженеров.

Китайскому самолёту предстоит получить сертификат лётной годности, и сегодняшний вылет стал важным шагом в этом направлении.

Вскоре третий образец С-919 должен совершить перелёт на аэродром Яньлян в районе города Сиань.

"Синьлан синьвэнь" сообщает, что в следующем году будут готовы ещё три прототипа, таким образом, в испытаниях будет задействовано уже шесть самолётов.

Разработанный и произведённый в Китае лайнер С-919, рассчитанный на 150 мест, с дальностью полёта до 4 тыс. км, рассматривается как конкурент самолётам Airbus A320 и Boeing 737, а также неизбежно будет конкурировать и с отечественным МС-21.