28 Декабря 2018
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Политика Дальневосточный ФО Приморский край

Губернатор Приморья заявил, что заручился поддержкой сторонников КПРФ на выборах

Олег Кожемяко, участвовавший в выборах губернатора Приморского края в качестве самовыдвиженца, рассказал о том, что на прошлых выборах "Единая Россия" понесла определённые потери, из чего сделала выводы.

При этом, по мнению Олега Кожемяко, президенту безразлично, к какой партии принадлежит какой-либо кандидат. Он также отметил, что во время работы в Совете Федерации имел в Приморском крае сеть общественных приёмных, что отчасти также помогло заручиться народной поддержкой.

Кроме того, на сторону самовыдвиженца, как заявил сегодня на пресс-конференции в Москве Кожемяко, встали представители "Справедливой России" и даже некоторые люди, симпатии которых были на стороне КПРФ.

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Губернатор Приморья заявил, что заручился поддержкой сторонников КПРФ на выборах

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Теги: Приморье, Кожемяко, Единая Россия, КПРФ



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