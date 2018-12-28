28 Декабря 2018
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Происшествия Курганская область

В Кургане загорелся дом, являющийся объектом культурного наследия, 1900 года постройки

В обеденное время 28 декабря в центре Кургана загорелся аварийный дом, который является объектом культурного наследия.

Здание 1900 года постройки по адресу ул. Советская, 92 признано аварийным, дом предназначен для расселения.

На втором этаже в квартире произошло возгорание вещей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

В этом доме в 1917-1918 годах находилась редакция и типография газеты "Известия" Курганского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов - редактором был большевик по фамилии Пуриц.

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В Кургане загорелся дом, являющийся объектом культурного наследия, 1900 года постройки

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Теги: Советская, дом, памятник архитектуры, Курган, пожар, огонь, вещи, МЧС



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