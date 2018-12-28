Биткоин стал самым провальным инвестиционным инструментом 2018 года

Эксперты "ФинЭкспертизы" назвали покупку криптовалюты биткоин самым провальным вложением по итогам 2018 года, пишет "Российская газета".

В исследовании участвовали 14 инвестиционных инструментов. Отмечается, что только девять из 14 инструментов принесли бы прибыль в российской валюте. За основу бралась сумма в 300 тысяч рублей.

В частности, при условии хранения денег дома покупательская способность этих денег снизилась бы на 3,3% или почти на 10 тысяч рублей.

При этом аналитики отмечают, что при покупке биткоина инвесторы потеряли бы из вышеуказанной суммы 213,5 тыс. рублей. (-71,2%).

Самым прибыльным вложением эксперты назвали инвестиции в палладий.

В октябре Накануне.RU писало, что пользователи Google стали меньше интересоваться биткоином. Количество соответствующих поисковых запросов с начала года упало на 93%, приводит данные Google Trends. Стало меньше и тех, кто ищет способы купить крипту.

Эксперты объясняют снижение ажиотажа вокруг цифровых денег неудобством их использования, а также большим количеством мошенников, которые стремились заработать на неопытности игроков рынка.

Перспективы следующего бума цифровых денег они связывают с выпуском криптовалюты Gram Павла Дурова.

Разработчик, напомним, анонсировал запуск криптовалюты, но точной даты вывода ее на рынок нет.