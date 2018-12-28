Ди Каприо продает виллу, купленную на гонорар за "Титаник"

Леонардо Ди Каприо (44) продает виллу в Лос-Анджелесе. В его владении имение в испанском стиле было 19 лет – актер купил недвижимость в 1999 году, после выхода фильма "Титаник" (очевидно, с гонорара за съемки). За дом он просит $1,749 млн. Таким образом, звезда хочет заработать почти $900 тыс., поскольку покупал он виллу значительно дешевле.

Дом расположен в модном районе Сильвер Лэйк в Лос-Анджелесе. Он был построен в 1931 году. В доме четыре спальни, столько же ванных комнат. Площадь недвижимости – более 330 кв. м, имеются лифт, сводчатый полоток, арки, французские окна и камин. Тут же имеется огромный крытый двор с фонтаном и павильоном, и, конечно, бассейн. Полы уложены дорогим паркетом, а с балконов открывается впечатляющий вид. Несмотря на такие впечатляющие размеры, дом уютно укрыт от посторонних глаз густой растительностью и заборами.