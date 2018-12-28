В Челябинске проект пешеходной набережной реки Миасс разработают за 9,2 млн рублей

28 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

США уводят активы из-под носа Кремля

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Челябинская область

В Челябинске проект пешеходной набережной реки Миасс разработают за 9,2 млн рублей

Челябинское УФАС признало жалобу на аукцион по строительству пешеходной набережной обоснованной, но на результаты закупки это не отразится, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Речь идет об аукционе на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту строительство пешеходной набережной вдоль южного берега реки Миасс от улицы Кирова до створа улицы Пушкина и сквера Искусств. С начальной ценой 19,9 млн руб.

В ведомство с жалобой обратилось ООО "ИК "Артвилль". Компанию не устроило, что заказчик установил требование о наличии у участников закупки одновременно членства в саморегулируемой организации в области инженерных изысканий и в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования.

УФАС признало жалобу обоснованной, но считает, что допущенные заказчиком нарушения законодательства о контрактной системе не повлияли на результаты торгов.

По итогам аукциона, в котором приняли участие шесть компаний, победителем признано ООО "ПРОИНЖИНИРИНГ". Компания снизила начальную цену контракта на 53,97% - до 9,2 млн руб.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Челябинске проект пешеходной набережной реки Миасс разработают за 9,2 млн рублей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: набережная, река Миасс, аукцион, УФАС, жалоба,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Какое событие Вы считаете самым важным в 2018 году?

Результаты 3430

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети