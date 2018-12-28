В Челябинске проект пешеходной набережной реки Миасс разработают за 9,2 млн рублей

Челябинское УФАС признало жалобу на аукцион по строительству пешеходной набережной обоснованной, но на результаты закупки это не отразится, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Речь идет об аукционе на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту строительство пешеходной набережной вдоль южного берега реки Миасс от улицы Кирова до створа улицы Пушкина и сквера Искусств. С начальной ценой 19,9 млн руб.

В ведомство с жалобой обратилось ООО "ИК "Артвилль". Компанию не устроило, что заказчик установил требование о наличии у участников закупки одновременно членства в саморегулируемой организации в области инженерных изысканий и в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования.

УФАС признало жалобу обоснованной, но считает, что допущенные заказчиком нарушения законодательства о контрактной системе не повлияли на результаты торгов.

По итогам аукциона, в котором приняли участие шесть компаний, победителем признано ООО "ПРОИНЖИНИРИНГ". Компания снизила начальную цену контракта на 53,97% - до 9,2 млн руб.