Московское УФАС возбудило дело против "РЖД" и "ФПК" за нарушение антимонопольного законодательства

Московское УФАС России возбудило дело в отношении "РЖД" и "ФПК" из-за нарушения антимонопольного законодательства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что компании систематически уклонялись от исполнения обязательств по экипировке вагонов контрагентов твердым топливом в пути следования в целях обогрева.

Законодательством экипировка вагонов уже включены в тариф на услугу перевозки грузобагажа в составе поездов дальнего следования.

Управление ФАС также рассмотрит обоснованность расчетов за услуги по перевозке. "Не оказанная услуга "РЖД" и "ФПК" может не просто ущемлять экономические интересы контрагентов, но еще и создавать опасность для жизни и здоровья их сотрудников, сопровождающих грузовые отправления в пути следования", - считают в ведомстве.

К делу в качестве заинтересованного лица "Почту России", чьи интересы, по мнению ведомства, также могли быть ущемлены в результате этих действий.