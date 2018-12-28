28 Декабря 2018
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Общество Центральный ФО

Московское УФАС возбудило дело против "РЖД" и "ФПК" за нарушение антимонопольного законодательства

Московское УФАС России возбудило дело в отношении "РЖД" и "ФПК" из-за нарушения антимонопольного законодательства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что компании систематически уклонялись от исполнения обязательств по экипировке вагонов контрагентов твердым топливом в пути следования в целях обогрева.

Законодательством экипировка вагонов уже включены в тариф на услугу перевозки грузобагажа в составе поездов дальнего следования. 

Управление ФАС также рассмотрит обоснованность расчетов за услуги по перевозке. "Не оказанная услуга "РЖД" и "ФПК" может не просто ущемлять экономические интересы контрагентов, но еще и создавать опасность для жизни и здоровья их сотрудников, сопровождающих грузовые отправления в пути следования", - считают в ведомстве.

К делу в качестве заинтересованного лица "Почту России", чьи интересы, по мнению ведомства, также могли быть ущемлены в результате этих действий.

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Московское УФАС возбудило дело против "РЖД" и "ФПК" за нарушение антимонопольного законодательства

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Теги: Московское УФАС, РЖД, ФПК, монополист



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