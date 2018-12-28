28 Декабря 2018
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Общество Центральный ФО

Путин утвердил порядок установки табличек на объектах культурного наследия

Президент РФ Владимир Путин утвердил изменения в ФЗ об объектах культурного наследия, предусматривающие утчнение порядка установки информационных табличек. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Порядок установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия, содержание этих информационных надписей и обозначений, а также требования к составу проектов установки и содержания информационных надписей и обозначений, на основании которых осуществляется такая установка, определяются правительством РФ", - говорится в документе.

Такие надписи и обозначения должны устанавливать субъекты, на которых возложено охранное обязательство по таким объектам.

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Путин утвердил порядок установки табличек на объектах культурного наследия

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Теги: Владимир Путин, объект культурного наследия, таблички



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