Путин утвердил порядок установки табличек на объектах культурного наследия

Президент РФ Владимир Путин утвердил изменения в ФЗ об объектах культурного наследия, предусматривающие утчнение порядка установки информационных табличек. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Порядок установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия, содержание этих информационных надписей и обозначений, а также требования к составу проектов установки и содержания информационных надписей и обозначений, на основании которых осуществляется такая установка, определяются правительством РФ", - говорится в документе.

Такие надписи и обозначения должны устанавливать субъекты, на которых возложено охранное обязательство по таким объектам.