28 Декабря 2018
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Происшествия Сибирский ФО

Житель Новосибирска выпил в магазине бутылку водки и напал на сотрудника Росгвардии

42-летнего жителя Новосибирска судят за посягательство на жизнь сотрудника Росгвардии. Ему грозит пожизненное.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Новосибирской области, 9 ноября этого года мужчина пришел в магазин "Ярче" в Центральном районе города, взял с прилавка бутылку водки и выпил ее, но расплачиваться отказался. Продавец вызвала бойцов Росгвардии.

Когда те приехали, злоумышленник открутил от костыля ручку, в которую был вмонтирован металлический клинок, и нанес сотруднику полиции удар в область груди. Однако силовик находился в бронежилете и не пострадал.

Расследование завершено, скоро дело будет направлено в суд. Агрессору грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет, либо пожизненное.

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Житель Новосибирска выпил в магазине бутылку водки и напал на сотрудника Росгвардии

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Теги: Новосибирск, Росгвардия, нападение, дело



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