Житель Новосибирска выпил в магазине бутылку водки и напал на сотрудника Росгвардии

42-летнего жителя Новосибирска судят за посягательство на жизнь сотрудника Росгвардии. Ему грозит пожизненное.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Новосибирской области, 9 ноября этого года мужчина пришел в магазин "Ярче" в Центральном районе города, взял с прилавка бутылку водки и выпил ее, но расплачиваться отказался. Продавец вызвала бойцов Росгвардии.

Когда те приехали, злоумышленник открутил от костыля ручку, в которую был вмонтирован металлический клинок, и нанес сотруднику полиции удар в область груди. Однако силовик находился в бронежилете и не пострадал.

В Новосибирске направлено в суд дело о покушении на сотрудника Росгвардии. 42-летний мужчина в магазине выпил бутылку водки, но отказался за неё платить. Когда приехал экипаж ОВО, он выхватил спрятанный в трости острый клинок и ударил бойца Росгвардии. Сотрудника спас бронежилет pic.twitter.com/q63BIm9daB — Следственный комитет (@sledcom_rf) 28 декабря 2018 г.

Расследование завершено, скоро дело будет направлено в суд. Агрессору грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет, либо пожизненное.