28 Декабря 2018
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Происшествия За рубежом

"Политическая охота США": в аэропорту Хельсинки задержали россиянку

В аэропорту Хельсинки по запросу США 15 декабря была задержана гражданка России.

Ее обвиняют в нарушении законодательства по борьбе с распространением наркотиков и отмыванием денег во время ее пребывания в Штатах в 2013 - 2016 гг.

Россиянка арестована, решается вопрос об ее экстрадиции в США, сообщает Regnum.

Финский политолог Эркки Йохан Бекман назвал ситуацию с задержанием "на сто процентов политизированным делом", которое является частью политической охоты США на русских и попыткой оказать давление на Россию, передает РЕН-ТВ.

Напомним, ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские спецслужбы охотятся за россиянами по всему миру. Так он прокомментировал задержание Марии Бутиной.

Как подчеркнул Антонов, спецслужбы США охотятся за россиянами не только на территории своей станы, но и за рубежом. По его словам, "нового ничего в этом случае нет".

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"Политическая охота США": в аэропорту Хельсинки задержали россиянку

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Теги: сша, хельсинки, россиянка



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