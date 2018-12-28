Вадим Шумков стал новогодним Дедом Морозом

Вадим Шумков превратился в Деда Мороза для трех зауральских детей - глава Зауралья исполнит их желания.

Свои просьбы к Деду Морозу дети отправили на "Елку желаний" в Москву - члены Госсовета снимали желания ребят с двух новогодних елей, Шумков снял три игрушки, внутри которых были просьбы детей из Курганской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Девочка Саша и мальчик Витя из детского дома попросили у Деда Мороза путевку в сочинский Олимпийский парк, а Диана из многодетной семьи "заказала" ноутбук.

Врио губернатора пообещал, что все три желания детей в следующем году обязательно сбудутся.