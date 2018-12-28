Эксперт: новое военное положение в Украине могут ввести в феврале

Новое военное положение могут ввести в Украине в феврале.

Об этом сообщил директор института стратегических исследований "Новая Украина", соучредитель экспертного семинара "Украинский клуб" Андрей Ермолаев. По его словам, на февраль запланирован целый ряд знаковых для Украины событий, среди которых - создание Конституционного суда, принятие изменений в Конституцию по ЕС и НАТО. Кроме того, будет решаться судьба церкви. К этому моменту должен определиться приблизительный расклад сил на выборах, когда все уже будут знать, есть ли у них шансы попасть во второй тур.

"И потому вероятность нового военного положения возможна именно в начале февраля", – отметил Ермолаев, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, более половины жителей Украины ни при каких обстоятельствах не проголосуют на президентских выборах в следующем году за Петра Порошенко. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии, Украинским центром экономических и политических исследований им. Разумкова и Социологической группой "Рейтинг".

47% опрошенных сказали, что однозначно примут участие в выборах, а 28% - скорее всего примут. Среди тех, кто намерен голосовать и определился с поддержкой, 21% готовы поддержать лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко, 11% - шоумена Владимира Зеленского, 10% - Петра Порошенко.

При этом лидером антирейтинга давно является Порошенко. Доля тех, кто ни при каких обстоятельствах не проголосует за него, превышает 50%.