27 Декабря 2018
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Наука и техника Центральный ФО В России

Президент РАН не видит качественного рывка в науке

Президент РАН Александр Сергеев заявил, что реального качественного прорыва в развитии науки пока не произошло. Такое мнение он выразил в ходе пресс-конференции в Москве, посвященной нацпроекту "Наука", передает корреспондент Накануне.RU.

"То, что от нас сейчас ждут, то, что сформулировано в нацпроекте "Наука", - это должен быть качественный прорыв", - подчеркнул он.

Сергеев отметил, что ситуация в последние годы по отдельным направлениям улучшается - в науку пришло больше молодежи, идет увеличение публикационной активности.

"Но мне кажется, что это пока еще не переросло в качество", - считает президент РАН.

По его мнению, вектор, который формируется, реализация национального проекта "Наука" даст лучшие результаты в этом направлении.

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Президент РАН не видит качественного рывка в науке

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Теги: Александр Сергеев, национальный проект наука



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