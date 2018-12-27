В Ишиме введен карантин по бешенству

В Ишиме на территории жилого квартала в границах ул. Липовая, Энтузиастов, Ялуторовская установлен карантин по бешенству, сообщили Накануне.RU в администрации города.

Постановление о введении ограничительных мер с 24 декабря по 25 февраля 2019 г. подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

В этот период на территории жилого квартала запрещена торговля животными, а также вывоз собак и кошек за пределы территории и отлов диких животных.

Специалисты ишимского ветцентра занимаются ликвидацией очага, также проводятся плановые мероприятия по предупреждению новых случаев бешенства.