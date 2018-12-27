В Екатеринбурге с 1 января отменят два автобусных маршрута

В Екатеринбурге с 1 января 2019 года перестанут курсировать автобусные маршруты под номерами 024 и 04. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии уральской столицы, причиной отмены данных маршрутов является то, что они на 99% дублируют другие маршруты.

Городские власти считают, что пассажирам такие изменения не причинят неудобства, так как 04 маршрут практически дублирует 25 маршрут, а 024 – на 30-35% дублирует шесть маршрутов, в том числе трамвайных и автобусных.

Комитет по транспорту принял решение увеличить количество автобусов 25 маршрута, чтобы плановый интервал составлял 7-9 минут.

В администрации также напоминают, что в Екатеринбурге действует пересадочный тариф — "30 минут" за 28 рублей и "60 минут" за 40 рублей. Жители, которые считают пересадочные тарифы выгодными, могут перейти на них, а те, для кого они не очень удобны, могут использовать другие тарифные планы.