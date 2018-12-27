В Екатеринбурге с 1 января отменят два автобусных маршрута

27 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

США уводят активы из-под носа Кремля

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Общество Свердловская область Уральский ФО

В Екатеринбурге с 1 января отменят два автобусных маршрута

В Екатеринбурге с 1 января 2019 года перестанут курсировать автобусные маршруты под номерами 024 и 04. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии уральской столицы, причиной отмены данных маршрутов является то, что они на 99% дублируют другие маршруты.

Городские власти считают, что пассажирам такие изменения не причинят неудобства, так как 04 маршрут практически дублирует 25 маршрут, а 024 – на 30-35% дублирует шесть маршрутов, в том числе трамвайных и автобусных.

Комитет по транспорту принял решение увеличить количество автобусов 25 маршрута, чтобы плановый интервал составлял 7-9 минут.

В администрации также напоминают, что в Екатеринбурге действует пересадочный тариф — "30 минут" за 28 рублей и "60 минут" за 40 рублей. Жители, которые считают пересадочные тарифы выгодными, могут перейти на них, а те, для кого они не очень удобны, могут использовать другие тарифные планы.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Екатеринбурге с 1 января отменят два автобусных маршрута

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: маршрут, автобус, проезд, общественный транспорт



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Какое событие Вы считаете самым важным в 2018 году?

Результаты 3320

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети