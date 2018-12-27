На пост главы Челябинска заявились три кандидата

В Челябинске три человека подали документы для участия в конкурсе на пост главы города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской думы.

Это Г.А. Невский, И.С. Попов и координатор челябинского штаба Навального Борис Золотаревский.

"Документы зарегистрированы и после прохождения проверки будут представлены на рассмотрение конкурсной комиссии. Таким образом, на сегодняшний день в технический секретариат подано три заявления от кандидатов на должность главы города", - отметили в пресс-службе.

Конкурс на пост главы города был объявлен 18 декабря. Документы от кандидатов будут принимать с 20 декабря по 15 января. Сам конкурс пройдет 22 февраля. нового главу города выберут 26 февраля на заседании городской думы.

Напомним, должность стала вакантна после отставки Евгения Тефтелева. Врио назначен Владимир Елистратов.