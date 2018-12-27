Обругавшему журналистов пенсионеру из Бийска подарили новогоднюю елку

Пенсионеру из Бийска, который прославился ответом на вопрос о том, нравится ли ему городская елка, подарили и саму елку, и небольшую сумму денег на Новый год.

Как передает корреспондент Накануне.RU, благотворительную акцию провел сайт Vsemayki.ru, который продавал футболки с цитатами из речи возмущенного пенсионера. 20% с каждой купленной футболки авторы проекта обещали отправить в Бийск дедушке.

"Накануне Нового года выполняем свои обещания: Vsemayki.ru съездили в Бийск к Вячеславу Степановичу из видео про елочку. Мы передали ему подарки, 25 тысяч рублей", - пишет Vsemayki.ru в своем Инстаграм-канале.

Напомним, что в начале декабря алтайский пенсионер в эфире местного телевидения очень жестко и грубо ответил на вопрос о новогодней елке.

"Последний *** с солью доедаю, а вы: "Елочка мне нравится? Елочка?" - выругался мужчина.

Видео с эмоциональной реакцией пенсионера на вопрос журналистов о новогодней елке в центре алтайского наукограда Бийск за короткое время набрало около 300 тыс. совокупных просмотров. Вскоре выяснилось, что у пенсионера два высших образования, а в прошлом он директор завода.