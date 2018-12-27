Обругавшему журналистов пенсионеру из Бийска подарили новогоднюю елку

27 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

США уводят активы из-под носа Кремля

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Сибирский ФО В России

Обругавшему журналистов пенсионеру из Бийска подарили новогоднюю елку

Пенсионеру из Бийска, который прославился ответом на вопрос о том, нравится ли ему городская елка, подарили и саму елку, и небольшую сумму денег на Новый год.

Как передает корреспондент Накануне.RU, благотворительную акцию провел сайт Vsemayki.ru, который продавал футболки с цитатами из речи возмущенного пенсионера. 20% с каждой купленной футболки авторы проекта обещали отправить в Бийск дедушке.

"Накануне Нового года выполняем свои обещания: Vsemayki.ru съездили в Бийск к Вячеславу Степановичу из видео про елочку. Мы передали ему подарки, 25 тысяч рублей", - пишет Vsemayki.ru в своем Инстаграм-канале.

Напомним, что в начале декабря алтайский пенсионер в эфире местного телевидения очень жестко и грубо ответил на вопрос о новогодней елке.

"Последний *** с солью доедаю, а вы: "Елочка мне нравится? Елочка?" - выругался мужчина.

Видео с эмоциональной реакцией пенсионера на вопрос журналистов о новогодней елке в центре алтайского наукограда Бийск за короткое время набрало около 300 тыс. совокупных просмотров. Вскоре выяснилось, что у пенсионера два высших образования, а в прошлом он директор завода.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Обругавшему журналистов пенсионеру из Бийска подарили новогоднюю елку

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Новый год, пенсионная реформа, новогодний стол, новогодние праздники, пенсии, социальная политика, Алтай, Бийск



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 05.12.2018 16:21 Мск "А вам нравится елка?" – "Мне есть нечего!" Алтайский пенсионер высказался на местном ТВ

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Какое событие Вы считаете самым важным в 2018 году?

Результаты 3313

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети