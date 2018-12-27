27 Декабря 2018
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Экономика В России

Минстрой предупредил о возможном росте тарифов на воду и тепло

Предложение ввести плату потребителей за неиспользуемый ими резерв электросетевой мощности приведет к росту тарифов на тепло, водоснабжение и водоотведение, считают в Минстрое. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Отмечается, что, согласно инициативе Минэнерго, плата за резерв сетевой мощности должна вводиться для потребителей категории "свыше 670 кВт", если они не используют всю сетевую мощность.

Сети, получая плату за реальный объем потребления, вынуждены держать лишнее оборудование, что увеличивает их расходы.

Между тем в Минстрое отметили, что проект постановления некорректен для водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) и теплоснабжения, так как завышенный объем мощности определяется заявителями не произвольно, а исходя из действующих нормативов.

По оценкам экспертов, рост различных тарифов ЖКХ может составить 3–5%.

Минстрой попросил вице-премьера Дмитрия Козака привлечь министерство к обсуждению темы.

В начале ноября сообщалось, что российское правительство вернулось к обсуждению очередной масштабной энергореформы.

Предложено вернуться к замороженному в 2014 году проекту социальной нормы энергопотребления для населения. Вице-премьер Дмитрий Козак в целом одобрил идею Минэнерго и Минэкономики по введению соцнормы. Министерствам и ФАС поручено к 15 января 2019 года внести проекты нормативных документов.

Соцнорму на свет - отолок месячного энергопотребления, оплачиваемого, как сейчас, по заниженному тарифу, и рост тарифа на сверхнормативные киловатт-часы - пытались ввести еще в 2013 году. В семи пилотных регионах установили норму в 50–190 кВт/ч в месяц на человека, с июля 2014 года она должна была заработать по всей стране. Но в январе 2014 года реформу отложили на два года, а к 2016 году о ней уже не вспоминали.

Одобренная теперь вице-премьером схема выглядит чуть более щадящей, чем вариант 2013 года.

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Минстрой предупредил о возможном росте тарифов на воду и тепло

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Теги: тарифы, вода, тепло, минстрой



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