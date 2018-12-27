Бизнесмена из Кизела судят за кражу из бюджета района 77 миллионов

Генерального директора компании "Технострой" судят за многомиллионную кражу при строительстве жилья для переселенцев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Компания строила восьмисекционный многоквартирник по адресу улица Пролетарская, 43 в Кизеле. Квартиры полагались людям, живущим в непригодных домах, пострадавших из-за ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах Кизеловского района.

По версии следствия, гендиректор в этом время похитил деньги, выделенные на переселение людей. С октября 2010 по декабрь 2013 гг. бизнесмен заключал от имени компании договоры на участие в долевом строительстве.

Построив половину комплекса и не собираясь достраивать оставшуюся часть, директор похитил перечисленные районной администрацией деньги. Они ушли на счета организаций, зарегистрированных на подставных руководителей и учредителей. В итоге 110 человек не получили квартиры, а бюджет пострадал на 77 млн руб. Дело рассмотри Кизеловский районный суд.