27 Декабря 2018
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край

Бизнесмена из Кизела судят за кражу из бюджета района 77 миллионов

Генерального директора компании "Технострой" судят за многомиллионную кражу при строительстве жилья для переселенцев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
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Компания строила восьмисекционный многоквартирник по адресу улица Пролетарская, 43 в Кизеле. Квартиры полагались людям, живущим в непригодных домах, пострадавших из-за ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах Кизеловского района.

По версии следствия, гендиректор в этом время похитил деньги, выделенные на переселение людей. С октября 2010 по декабрь 2013 гг. бизнесмен заключал от имени компании договоры на участие в долевом строительстве.

Построив половину комплекса и не собираясь достраивать оставшуюся часть, директор похитил перечисленные районной администрацией деньги. Они ушли на счета организаций, зарегистрированных на подставных руководителей и учредителей. В итоге 110 человек не получили квартиры, а бюджет пострадал на 77 млн руб. Дело рассмотри Кизеловский районный суд.

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Бизнесмена из Кизела судят за кражу из бюджета района 77 миллионов

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Теги: Технострой, Пролетарска 43, шахты, ветхое жилье



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