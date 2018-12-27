В следующем году на территории Ямала появится система обнаружения сухих гроз

В 2019 г. на Ямале будет внедрена система грозопеленгации - она позволяет обнаруживать сухие грозы. Об этом сообщил заместитель директора департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и нефтегазового комплекса ЯНАО Александр Гаврилюк, передает корреспондент Накануне.RU.

Внедрение таких систем позволит тщательней контролировать районы, где сухие грозы являются главной причиной возникновения лесных пожаров. Речь идет о Надымском, Пуровском и Тазовском районах. Напомним, в 2017 г. в регионе вводился режим ЧС - в округе горело несколько десятков тысяч га леса. По официальной статистике - на территории округа произошло 365 природных пожаров.

В этом году благодаря принятым мерам, режим ЧС не вводился, было зафиксировано всего 139 природных пожаров. В мониторинге лесных пожаров была задействована малая и сверхлегкая авиация. Система быстрого реагирования позволила максимально оперативно находить очаги возгорания, не давая им распространиться. В Ноябрьске за обстановкой следили камеры "Лесного дозора". Они передавали информацию о возгорании наземным службам тушения. Система дистанционного наблюдения будет распространена на другие муниципалитеты округа.

"Сезон был непростой, но мы не горели не потому, что не было лесных пожаров, а потому что ситуация в этом году находилась на контроле в той степени, которая позволила не допустить режима ЧС в округе, объективно и оперативно отрабатывать все пожары. Есть намерения в следующем году продолжить усовершенствование системы" - сообщил Александр Гаврилюк.