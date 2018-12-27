В следующем году на территории Ямала появится система обнаружения сухих гроз

27 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

США уводят активы из-под носа Кремля

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО

В следующем году на территории Ямала появится система обнаружения сухих гроз

В 2019 г. на Ямале будет внедрена система грозопеленгации - она позволяет обнаруживать сухие грозы. Об этом сообщил заместитель директора департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и нефтегазового комплекса ЯНАО Александр Гаврилюк, передает корреспондент Накануне.RU.

Внедрение таких систем позволит тщательней контролировать районы, где сухие грозы являются главной причиной возникновения лесных пожаров. Речь идет о Надымском, Пуровском и Тазовском районах. Напомним, в 2017 г. в регионе вводился режим ЧС - в округе горело несколько десятков тысяч га леса. По официальной статистике - на территории округа произошло 365 природных пожаров.

В этом году благодаря принятым мерам, режим ЧС не вводился, было зафиксировано всего 139 природных пожаров. В мониторинге лесных пожаров была задействована малая и сверхлегкая авиация. Система быстрого реагирования позволила максимально оперативно находить очаги возгорания, не давая им распространиться. В Ноябрьске за обстановкой следили камеры "Лесного дозора". Они передавали информацию о возгорании наземным службам тушения. Система дистанционного наблюдения будет распространена на другие муниципалитеты округа.

"Сезон был непростой, но мы не горели не потому, что не было лесных пожаров, а потому что ситуация в этом году находилась на контроле в той степени, которая позволила не допустить режима ЧС в округе, объективно и оперативно отрабатывать все пожары. Есть намерения в следующем году продолжить усовершенствование системы" - сообщил Александр Гаврилюк.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В следующем году на территории Ямала появится система обнаружения сухих гроз

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: природные пожары, система обнаружения сухих гроз, Александр Гаврилюк



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Какое событие Вы считаете самым важным в 2018 году?

Результаты 3272

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети