27 Декабря 2018
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Наука и техника В России

С Восточного стартовала ракета "Союз-2.1а" с 28 спутниками

С космодрома Восточный стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с двумя российскими спутниками дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" № 5 и № 6 и с 26 иностранными малыми космическими аппаратами.

Пуск состоялся в расчетное время, в 5:07 мск, сообщается в твиттере Роскомоса.

Два российских спутника выведены на расчетную орбиту с помощью разгонного блока "Фрегат". Отделение малых спутников запланировано на 07:30 и 09:25 мск.

Ранее с космодрома Восточный стартовали три ракеты-носителя. Первый запуск с Восточного состоялся 28 апреля 2016 года, он был перенесен на сутки. Второй запуск 28 ноября 2017-го оказался неудачным: "Союз-2.1а" упал в океан вместе с 19 спутниками. Третий пуск прошел в штатном режиме 1 февраля 2018 года. При этом третий старт тоже переносили: изначально его планировали на январь.

В мае сообщалось, что запланированные на конец 2018 года запуски ракет с космодрома "Восточный" могут отменить из-за неготовности спутников.

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С Восточного стартовала ракета "Союз-2.1а" с 28 спутниками

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Теги: космодром восточный, союз-2.1а, спутники



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