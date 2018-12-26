26 Декабря 2018
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Политика Курганская область

"У нас с вами одни задачи". Вадим Шумков на заседании гордумы Кургана предложил депутатам работать вместе

Глава Курганской области Вадим Шумков приехал на последнее в этом году заседание Курганской городской думы - до этого его предшественник Алексей Кокорин не делал такого практически никогда.

Врио губернатора отметил, что региональной власти и городским депутатам нужно работать вместе для улучшения качества жизни жителей Зауралья.

"Наши заводы должны работать, давать людям рабочие места, а региону - продукцию, платить налоги. Следует максимально загрузить предприятия заказами. Следующий год мы начнем с активизации перерабатывающей отрасли", - сказал Шумков.

Он добавил, что работы нужно будет сделать очень много и предложил народным избранникам действовать сообща.

"У нас с вами одни задачи, поэтому работать будем вместе", - отметил Вадим Шумков.

По его словам, есть все условия для качественной работы.

"Нужно четкое планирование и понимание, какие результаты будут от реализации той или иной программы, жесткое требование качества за бюджетные средства", - отметил врио губернатора.

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"У нас с вами одни задачи". Вадим Шумков на заседании гордумы Кургана предложил депутатам работать вместе

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Теги: Вадим Шумков, заседание, Курганская городская дума, депутаты



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