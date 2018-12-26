26 Декабря 2018
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

С 1 января Югра переходит на новый тариф по вывозу ТКО

Жители Ханты-Мансийска будут платить за вывоз мусора в среднем по 133 руб. с человека, Кондинского района - 111 руб. Такие цифры озвучил директор регионального оператора – компании "Югра-Экология" Павел Ващенко, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Согласно территориальной схемы обращения с ТКО, установлено две зоны деятельности оператора – северная и южная. С 1 октября "Югра-Экология" уже приступил к своей деятельности в Урае, Ханты-Мансийске и Кондинском районе. 19 декабря были утверждены тарифы на всю южную зону деятельности, которая включает 11 муниципалитетов.

В этой зоне переход на новый тариф начнется с 1 января 2019 г. Он составит 731 руб. и будет применен ко всем муниципалитетам.

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С 1 января Югра переходит на новый тариф по вывозу ТКО

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Теги: ТКО, мусор, отходы, тариф



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