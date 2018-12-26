Мошенник, обманувший 17 банков Екатеринбурга, отправился в колонию

Суд вынес приговор жителю Екатеринбурга. Его признали виновным в мошенничестве в банковской сфере, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, и отправили в колонию.

Как рассказал Накануне.RU официальный представитель регионального полицейского Главка Валерий Горелых, выявили преступление сотрудники управления экономической безопасности и противодействия и коррупции ГУ МВД России по Свердловской области и УМВД по Екатеринбургу. Общая сумма причиненного ущерба составила порядка 47 млн руб. Сыщики установили, что зимой 2012 года у фигуранта возник умысел путем обмана похитить денежные средства у кредитных организаций Екатеринбурга с использованием сообщников.

Преступить закон злоумышленник предложил своему знакомому 1984 года рождения. Для реализации своих намерений мужчина использовал малообеспеченных граждан, проживающих в Свердловской области: путем уговоров он смог убедить их оформить кредиты в банковских организациях Екатеринбурга. Договоры денежного займа заключались с использованием фиктивных документов с заведомо ложными сведениями о месте работы и размере заработной платы заемщика.

"Таким образом, 56-летний любитель красивой жизни ввел банковских работников в заблуждение относительно достоверности сведений, указанных в документах, необходимых для принятия решений о выдаче кредитов. После чего завладел денежными средствами кредитных организаций, которые ему передавали заемщики за вознаграждение.

В период с марта 2012 по ноябрь 2013 года обвиняемый вместе со своим знакомым совершил обманным путем хищение денежных средств у 17 банковских организаций на территории Екатеринбурга. В настоящее время потерпевшей стороне они возместили около 25 млн руб. Когда работники банков стали требовать у граждан, на чье имя были оформлены кредиты, исполнения обязательств по заключенным договорам займа, потерпевшие обратились за помощью в органы внутренних дел. Полицейские вышли на след подозреваемых и при сборе доказательств установили алгоритм их незаконных действий. Похищенные денежные средства злоумышленники тратили на личные нужды, а проще говоря, шиковали, что называется, направо и налево, пока сыщики не нагрянули", - отметил полковник Горелых.

По его данным, второй фигурант скрылся и был объявлен в федеральный розыск. После передачи материалов дела в отношении инициатора в прокуратуру он явился в полицию самостоятельно для смягчения наказания. Предварительное следствие в отношении него возобновлено и в 2019 году уголовное дело будет направлено в суд.

По данному факту полицией было возбуждено и расследовано дело, предусмотренное части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Производство осуществляла опытный следователь отдела по расследованию организованной преступной деятельности коррупционной направленности СЧ ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области капитан юстиции Любовь Лиханова. Как сообщил Валерий Горелых, судья Ольга Антонова в присутствии представителя прокуратуры Алены Насибулиной признала мужчину виновным и приговорила к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Он был взят под стражу прямо в зале суда.