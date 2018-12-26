Борис Кагарлицкий заявил, что Минюст признал его институт "иностранным агентом"

Социолог Борис Кагарлицкий рассказал о том, что Министерство юстиции внесло Институт глобализации и социальных движений, который он возглавляет, в список иностранных агентов.

"Без объявления войны и предупреждения Минюст Российской Федерации внес нас в реестр иностранных агентов. Такое своеобразное поздравление с Новым годом", - рассказал Борис Кагарлицкий во время совместного эфира с Константином Семиным на канале "Рабкор".

По словам Кагарлицкого, основанием для решения стали совместные проекты с Фондом Розы Люксембург, который, впрочем, является российской организацией, хотя и финансируется немецким фондом Розы Люксембург.

"Формально мы получали деньги от немецкого фонда. Можно сказать, что мы агенты Розы Люксембург. Однако, на самом деле, это было финансирование исследовательских проектов, которые не имели никакого отношения к российским делам. По всем этим деньгам мы отчитывались, фонд отчитывался, и в самой же записке, подготовленной Минюстом, было указано, что наша деятельность соответствует уставной документации. Тем не менее, получив деньги на проект, не имевший отношения к политике, но профинансированный иностранной организацией, дает основания внести нас в этот реестр", - объясняет Кагарлицкий.

"Мы к этому относимся с иронией, если кто-то решил так запугать, то это вряд ли получится. Но вот интересно, а вот если какая-то госкомпания ведет совместный проект по бурению шельфа, а потом кто-то из топ-менеджеров выходит на митинг в поддержку Путина, можно ли их считать иностранными агентами?" - добавляет Кагарлицкий.