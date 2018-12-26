В ОП РФ просят Роскомнадзор провести проверку деятельности СМИ-иноагентов

В Общественной палате просят Роскомнадзор проверить деятельность СМИ-иноагентов в России. Соответствующее обращение направил глава Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Палаты.

На днях британский регулятор Ofcom вынес решение о нарушении телеканалом RT правил вещания. В этой связи Роскомнадзор начал проверку в отношении канала BBC WorldNews на предмет соответствия выпускаемых материалов законодательству РФ.

В отношении ряда российских СМИ США ввели санкции, выявлены и другие "нападки" на российские СМИ за рубежом.

"Понятно одно: все эти действия направлены на то, чтобы ослабить российские СМИ за рубежом, уничтожить возможность доносить до западной аудитории нашу точку зрения на события в мире, дискредитировать образ России", — считает Малькевич.

Глава комиссии ОП РФ отмечает, что проблема защиты прав российских журналистов за рубежом становится все более напряженной, и запад ведет "системную кампанию по их дискредитации".

По мнению Малькевича, содержание информационных материалов, выпускаемых СМИ-иноагентами в России, "вызывают ряд вопросов". Он считает необходимым провести аналогичные проверки всех СМИ, входящих в реестр СМИ-иноагентов и огласить результаты этой проверки.