Путин подарил семилетней девочке из Липецкой области щенка хаски

Школьница из Липецкой области получила в подарок от президента РФ Владимира Путина щенка порода хаски, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Елецкого района области.

Подарок доставили в деревню Хмелинец, где проживает девочка.

"Валерии всего семь лет, она очень хотела получить особенный подарок на Новый год и написала письмо президенту Российской Федерации, в котором рассказала о своей мечте и о том, почему попросила об этом именно Владимира Владимировича. В письме маленькая Лера пишет, что мечтает о маленьком щенке породы Хаски", - говорится в сообщении. Девочка рассказала, что увидела по телевизору, как президент дарит щенков другим детям, и решила написать главе государства.

Отмечается, что девочка "очень рада, что ее письмо не осталось без ответа".