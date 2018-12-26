Новогоднее поздравление Носова для тагильчан "слили" в Сеть раньше времени

В Сети появилось видео с новогодним поздравлением бывшего мэра Нижнего Тагила, а ныне губернатора Магаданской области Сергея Носова. По всей видимости, его "слили" в Интернет раньше срока, передает корреспондент Накануне.RU.

В коротком ролике Носов поздравляет тагильчан с наступающим и заявляет, что в новогоднюю ночь обязательно поднимет тост "за Тагил".

"С Новым годом, с новым счастьем, здоровья, благополучия и успехов. Всегда с вами, Сергей Носов", - говорит экс-мэр "Путинграда".

Официально данный ролик нигде не публиковался и пока разошелся лишь по соцсетям. Вероятно, он появился в Интернете раньше, чем это планировалось.

Напомним, Сергей Носов был избран губернатором Магаданской области в сентябре этого года. В свою очередь, главой Нижнего Тагила стал Владислав Пинаев.