В Роскачестве посоветовали, как выбрать мандарины

В Роскачестве провели исследование безопасности и качества мандаринов, для анализа использовали цитрусовые сортов "клементина", "муркотт", "надоркотт", "сатсума", "шива-микан" и "уншиу". Последние по результатам тестов оказались более сочными, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

В рамках исследования мандарины проверяли на наличие нитратов. В них не нашли ГМО, тяжелые металлы, радионуклиды, а также какие-либо нарушения или отклонения от норм по содержанию нитратов. Однако в ходе проверки выявлено много "нездоровых" плодов, отмечают в Роскачестве. "Самые распространенные болезни – гниль и антракноз (то есть грибок). Однако "больные" фрукты были поражены незначительно. Не обнаружили грибок только в клементинах", - говорится в сообщении.

Более сочными по результатам испытаний оказались мандарины сорта "уншиу" (абхазские), менее сочными – "муркотт", которые, впрочем, оказались самыми сладкими.

В ведомстве отмечают, что листочки на мандаринах не являются гарантией свежести фруктов, и это лишь такой "маркетинговый" ход.

Кроме того, указывается, что под видом абхазских мандаринов в России часто продаются "клементины". Также в Роскачестве посоветовали не брать "пухлые" мандарины с явно отстающей от мякоти кожуры, поскольку они "перезревшие или залежалые".