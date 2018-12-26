26 Декабря 2018
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Наука и техника За рубежом

Вечная мерзлота Антарктиды скрывала вулкан опаснее Йеллоустоунского

Ученые из Университета Эдинбурга обнаружили подо льдом Антарктиды 91 ранее неизвестный вулкан. Один из них превзошел по размерам знаменитый Йеллоустоунский кратер в США.

По данным исследователей, группа обнаруженных вулканов представляет для планеты гораздо большую опасность, чем вулкан на североамериканском континенте.

Вулканический регион расположен в нескольких километрах под уровнем вечной мерзлоты. Найти его удалось с помощью наземной техники и авиарадаров, предназначенных для работы в экстремальных условиях, The Geological Society.

В 2015 году ученые-вулканологи заявляли, что извержение Йеллоустоуна неизбежно и может начаться в ближайшие две недели.

Климатологи отмечали, что проснувшись, Йеллоустоун выбросит в воздух такой слой пепла, который охватит всю планету и резко изменит земной климат. Это, в свою очередь, приведет к гибели большей части населения и уничтожению сельхозкультур. Больше всего пострадает Америка.

Самое сильное извержение вулкана Йеллоустон произошло около двух миллионов лет назад: тогда пепел покрыл более четверти территории Северной Америки.

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Вечная мерзлота Антарктиды скрывала вулкан опаснее Йеллоустоунского

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Теги: антарктида, йеллоустоунский вулкан



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