Вечная мерзлота Антарктиды скрывала вулкан опаснее Йеллоустоунского

Ученые из Университета Эдинбурга обнаружили подо льдом Антарктиды 91 ранее неизвестный вулкан. Один из них превзошел по размерам знаменитый Йеллоустоунский кратер в США.

По данным исследователей, группа обнаруженных вулканов представляет для планеты гораздо большую опасность, чем вулкан на североамериканском континенте.

Вулканический регион расположен в нескольких километрах под уровнем вечной мерзлоты. Найти его удалось с помощью наземной техники и авиарадаров, предназначенных для работы в экстремальных условиях, The Geological Society.

В 2015 году ученые-вулканологи заявляли, что извержение Йеллоустоуна неизбежно и может начаться в ближайшие две недели.

Климатологи отмечали, что проснувшись, Йеллоустоун выбросит в воздух такой слой пепла, который охватит всю планету и резко изменит земной климат. Это, в свою очередь, приведет к гибели большей части населения и уничтожению сельхозкультур. Больше всего пострадает Америка.

Самое сильное извержение вулкана Йеллоустон произошло около двух миллионов лет назад: тогда пепел покрыл более четверти территории Северной Америки.