26 Декабря 2018
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Происшествия Свердловская область

Свердловские полицейские накрыли банду "Пузыря", похищавшую дорогие иномарки

Полицейские из подразделения по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области выявили и задержали группу, подозреваемую в мошенничестве в сфере лизинга дорогостоящих иномарок.

Как рассказал Накануне.RU пресс-секретарь регионального Главка МВД Валерий Горелых, в число любителей красивой жизни за чужой счет входили четверо мужчин, в том числе известный в определенных кругах по прозвищу "Пузырь", и одна дама, в отношении которых судом по ходатайству сыщиков избраны меры ограничительного характера.

По сведениям Горелых, группа специализировались на хищениях автотранспорта обманным путем: злоумышленники создавали фиктивные юридические лица и обращались в лизинговые компании для оформления договоров долгосрочной финансовой аренды на приобретение импортных авто. Они получали машины на условиях сделки после внесения аванса либо без платежного взноса, впоследствии свои обязательства по заключенным договорам липовые коммерсанты не исполняли.

ОБОП, угонщики, задержание(2018)|Фото: В.Н. Горелых

"В результате незаконных сделок предполагаемые мошенники завладели грузовым тягачом Man, экскаватором Hitachi, а также автомобилями марки Toyota и Mercedes-Benz. Общая сумма причиненного ущерба лизинговым фирмам составила порядка 25 млн руб.

Роль каждого члена шайки была четко регламентирована. "Джентльмены" 1963, 1983 и 1971 годов рождения отвечали за организацию подставных юридических структур и по доверенности являлись получателями машин с последующей их постановкой на регистрационный учет. Жулик в юбке выступала в качестве руководителя подконтрольных номинальных контор. Связующим звеном между заказчиками на ворованное добро и непосредственными исполнителями был еще один член криминальной бригады 1970 года рождения, обладающий, по оперативным данным, обширными коррупционными связями среди работников банковского и лизингового сектора", - прокомментировал полковник Горелых.

телефоны, ОБОП, угонщики, задержание(2018)|Фото: В.Н. Горелых

Оперуполномоченные ОБОП совместно с коллегами ОВД Сысерти при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии провели серию обысков по адресам проживания и в офисах подозреваемых. Изъяты документы и компьютерная техника, которые могут дать представителям МВД дополнительную фактуру в виде вещдоков, важных для расследования совершенных махинаций. Возбуждено дело о мошенничестве, совершенном организованной группой. Проводится расследование, злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Валерий Горелых также отметил, что в 2018 году для подполковника полиции Сергея Максимова, руководившего этой спецоперацией, и его коллег из ОБОП УУР ГУ МВД по Свердловской области данная группа стала уже 27-й по счету, которую удалось изобличить с целью наступления неотвратимости наказания за устроенный беспредел в отношении граждан и коммерческих предприятий.

ОБОП, угонщики, задержание(2018)|Фото: В.Н. Горелых

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Свердловские полицейские накрыли банду "Пузыря", похищавшую дорогие иномарки

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Теги: иномарки, банда, полиция, Средний Урал



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