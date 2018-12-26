В Зауралье из Ташкента в отсеке на крыше автобуса пытались ввезти 500 кг насвая

Зауральские пограничники нашли на крыше автобуса крупную закладку насвая общей массой 500 кг. Мешки с веществом были спрятаны в отсеке для кондиционера.

Автобус следовал из Ташкента в Сургут, управлял им 29-летний житель России, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Никаких документов на груз мужчина не смог предоставить.

"Перевозимый груз был передан сотрудникам Курганского таможенного поста Тюменской таможни для проведения исследования и принятия процессуального решения", - отметили в ведомстве.