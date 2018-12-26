Евгений Куйвашев проверил, как реализуется программа перевода школ на односменный график работы в Нижнем Тагиле

Губернатор Евгений Куйвашев 25 декабря во время рабочей поездки в Нижний Тагил посетил общеобразовательную школу №56, которая после проведения капитального ремонта заработала в одну смену. Глава региона подвел промежуточные итоги выполнения в Нижнем Тагиле соответствующего получения Президента России.

"До 2025 года в Свердловской области нам предстоит построить, реконструировать и капитально отремонтировать не один десяток образовательных учреждений. В Нижнем Тагиле эта работа ведется хорошими темпами. В 2016 и 2017 годах здесь введено 650 новых мест в школах. Знаю, что пока остро стоит вопрос в новых быстрорастущих микрорайонах города. В Муринских прудах уже сегодня ведется строительство новой школы на 1,2 тысячи мест, которая должна открыться в 2019 году. Я не один раз был на стройплощадке и лично слежу за ходом работ", — отметил Евгений Куйвашев.

Здание школы №56, построенное в 1955 году, к 2015 году было изношено на 50%. Тогда было принято решение о приостановке его эксплуатации и проведении масштабного ремонта. Здесь были проведены общестроительные работы, заменены системы отопления и вентиляции, водопроводные сети, окна, установлено видеонаблюдение и современная сигнализация. Благоустроена территория вокруг школы, появилась спортивная площадка. Проведенная работа позволила создать в школе №56 более 500 новых мест, теперь все школьники учатся в одну смену. Стоимость работ, профинансированных из областного и местного бюджетов, превысила 120 миллионов рублей. Капитальный ремонт здания завершен в августе текущего года, и с 1 сентября школьники отправились на занятия.

Отметим, в 2016 и 2017 годах в школах Свердловской области уже было дополнительно создано 11,8 тысячи мест. Большой объем работы областным властям удалось проделать в 2018 году: плановый показатель составляет 5 тысяч мест в школах. Примерно столько же — 4,8 тысячи мест — предполагается ввести в 2019 году.

В ходе рабочего визита в Нижний Тагил губернатор Евгений Куйвашев также оценил ремонт улиц Грибоедова-Победы-Космонавтов-Быкова-Максима Горького. Здесь, отметим, был реализован по-настоящему масштабный проект: было уложено 217 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия, более 10 тысяч погонных метров бордюрного камня, 34 тысячи квадратных метров тротуарной плитки. Кроме того, строители провели работы по устройству новых инженерных сетей: водопровода и ливневой канализации. Выполнен капитальный ремонт трамвайных путей и контактной сети. На отремонтированных участках появилось современное освещение.

Как отметил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, губернатор и правительство региона оказывают максимально возможную поддержку муниципалитету.

"Все наши начинания поддержаны, поэтому мы и дальше будем реализовывать наши проекты в конструктивном диалоге", — сказал он.