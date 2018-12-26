В Зауралье год колонии получил иностранец, который нелегально бегал туда сюда через госграницу

В Зауралье перед судом предстал житель Таджикистана за незаконное пересечение госграницы.

Ранее мужчину выдворили из России и запретили въезд до декабря 2018 года, однако нелегал хотел вернуться обратно, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

У себя на родине он сделал новый паспорт, поменял данные и с 2016 года четыре раза пересекал российско-казахстанскую границу при въезде на территорию России. Однако вскоре его поймали пограничники.

Мужчине дали 1 год в колонии общего режима.