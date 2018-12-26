Специалисты выяснили, что россиянам продают под видом сёмги

Эксперты "Росконтроля" исследовали слабосоленую сёмгу.

Были протестированы образцы шести торговых марок: "Новый океан", "Морская планета", "Меридиан", "Русское море", "Фиширель" и "Каждый день". Качество проверялось по 50 параметрам, среди которых - микробиологические показатели, наличие консервантов и тяжелых металлов, а также ДНК продукта и соответствие заявленной маркировке.

Специалисты выяснили, что под брендами "Меридиан", "Фиширель" и "Новый океан" производители торговали форелью, которая дешевле сёмги. Как отмечают в "Росконтроле", две рыбы имеют разный вкус. Кроме того, семга считается более полезной за счет высокого содержания ценных омега-3 кислот.

Также эксперты обнаружили в пяти образцах бактерии листерии, провоцирующие заболевание листериоз, и кишечную палочку.

В "Новом океане" были выявлены консерванты, хотя они были заявлены на упаковке еще четырех брендов. В результате все бренды кроме "Русского моря" попали в "черный список" "Росконтроля", сообщает "Московский комсомолец".